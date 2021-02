Uzina. Agência do Ikea contrata e reorganiza direção de clientes

Capa catálogo IKEA 2019

A Uzina, a agência criativa da Ikea ou do Aldi, reorganizou e contratou Rita Nazário (ex-Fuel) para liderar uma nova direção de serviço a clientes, a juntar-se à direção a cargo de Duarte Frade.

"A Uzina passa agora a ter uma estrutura liderada por dois talentos com provas dadas de mercado. O objetivo é não só responder ao bom momento que estamos a viver, como garantir a qualidade do serviço e resposta criativa. Continuaremos, sempre que possível, a atrair os melhores talentos a juntarem-se a nós", afirma António Roquette, CEO da agência criativa.

A reorganização surge num momento em que a agência tem vindo a registar a conquista de novos clientes. Aldi, Ikea e Santander são algumas das contas que a Uzina, sob a liderança criativa de Susana Albuquerque, conquistou recentemente.

Formada pelo ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Comunicação Social (1994 - 1999), com pós graduações na Universidade Católica e no IPAM, Rita Nazário tem uma experiência de 20 anos no mercado publicitário. No seu percurso profissional tem passagens na BBDO (2000-2007), no BES (novembro de 2007 - julho de 2008), FUEL (agosto de 2008 - março de 2019) e na Corum (abril de 2019 - dezembro de 2020) e vai liderar uma nova Direção de Serviço a Clientes criada para dar resposta ao crescimento da agência.

Duarte Frade, há 11 anos na Uzina e reconhecido como um dos TOP5 diretores de clientes pelo Clube de Criativos de Portugal (CCP), assegura a liderança da outra direção de clientes da agência.