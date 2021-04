Uzina contrata na Wunderman Thompson e reforça com ex-Young Lions

A Uzina reforçou a direção criativa com a contratação de dois vencedores da Young Lions Competition de 2019, atualmente na agência Wunderman Thompson: Fernando Silva e Pedro Barroso. Reforços surgem pouco tempo depois da agência ter anunciado a subida de Susana Albuquerque a sócia e diretora criativa executiva da agência do Ikea e a contração de Andreia Ribeiro para diretora criativa.

"O objetivo é não só responder ao bom momento que estamos a viver, mas essencialmente garantir a qualidade do serviço e resposta criativa. Continuaremos, sempre que possível, a atrair os melhores talentos a juntarem-se a nós", afirma o CEO da Uzina, António Roquette.

Contratações acontecem numa altura em que a Uzina tem reforçado a carteira de clientes, com contas como o Ikea, Aldi, Santander e outros, tendo ainda reorganizado direção de serviço a clientes e direção criativa.

Susana Albuquerque, em entrevista ao Dinheiro Vivo a aquando da sua subida a sócia da agência, tinha admitido que a Uzina se preparava para reforçar músculo criativo. "A entrada da Andreia Ribeiro vem reforçar o foco da agência na criatividade eficaz. É alguém que consegue juntar graça e bom senso, surpresa e relevância, palavra e pensamento. Há mais reforços criativos nesta mesma direção que comunicaremos muito em breve", disse.

Os nomes são agora conhecidos: Pedro Barroso e Fernando Silva. Os criativos têm cerca de 10 anos experiência no mercado publicitário, tendo sido foram reconhecidos pelo seu trabalho conjunto em competições como Young Lions ou ADC*E Greatness Challenge, tendo conquistado individualmente prémios em festivais nacionais e internacionais, como o Clube Criativos de Portugal, Art Directors Club of Europe, Prémios à Eficácia, New York Festival, El Ojo de Iberoamérica, Meios & Publicidade ou One Club.

Fernando Silva começou a sua carreira em 2012, tendo passado por agências como FunnyHow, Pepper e Fuel onde trabalhou marcas como Jameson, FNAC, Comboios de Portugal, Worten, Placard ou Nespresso. Já Pedro Barroso começou em 2012, no Grupo Publicis, com marcas como Heineken, Fox Network, Garnier, Nestlé, Strongbow ou Samsung. Chegam ambos à Uzina depois de uma passagem pela Wunderman Thompson onde se destaca o trabalho desenvolvido para a Vodafone.