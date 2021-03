Uzina reforça direção criativa. Susana Albuquerque é a nova partner da agência

A Uzina, a agência do Ikea e do Aldi, acaba de reforçar a sua direção criativa com a entrada da ex-BBDO Andreia Ribeiro. Susana Albuquerque sobe a partner. Em menos de um mês é a segunda reorganização na agência, depois de em meados de fevereiro a agência ter contratado Rita Nazário (ex-Fuel) para liderar uma nova direção de serviço a clientes, a juntar-se à direção a cargo de Duarte Frade.

"A entrada da Susana Albuquerque previa desde o início esta evolução natural. O reconhecimento que o mercado tem dado ao nosso trabalho é a melhor prova de que o caminho que traçamos está correto. É também com muito entusiasmo que recebemos a Andreia Ribeiro para se juntar à equipa, onde seguramente reforçará a qualidade do nosso trabalho", afirma António Roquette, o CEO da Uzina

Na Uzina desde maio de 2017 como diretora criativa, Susana Albuquerque passa a assumir como diretora criativa executiva e partner da agência, juntando-se aos restantes sócios, António Roquette, Gustavo Suarez e Pedro Paixão.

A mudança surge num momento em que a Uzina conquistou contas como a Ikea, Aldi ou Santander. Presidente do Clube de Criativos, a criativa tem uma longa carreira na publicidade em Portugal - em agências como a Wunderman, Publicis, Bates Y&R, 141 Worldwide, Lowe & Partners e LIntas - e Espanha, mercado onde esteve durante quatro anos, primeiro na Tapsa Y&R, e depois na DDB, assumindo a direção criativa de marcas como BBVA, Dodot e Ausonia, Fundación Telefónica, Opel, Telepizza, Iberdrola, Movistar e Cinfa Farmacêutica.

Para a direção criativa a Uzina foi buscar Andreia Ribeiro, profissional com uma carreira de mais de 15 anos na área criativa, em agências como

DDB Portugal, Brandia Central, Euro RSCG (actual Havas), BBDO Portugal e Fuel Lisboa, onde foi diretora criativa do Continente, antes de regressar para a BBDO, onde trabalhou marcas como Jogos Santa Casa (Institucional, Euromilhões, Placard, Totoloto), Continente, Caixa Geral de Depósitos, Sport Zone, Worten, Galp Energia, Mercedes-Benz, Azeite Gallo, Público, CUF, Mcdonalds, Pingo Doce, Água das Pedras, Super Bock, ZON e BES.