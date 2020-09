Cofidis junta-se ao pelotão de patrocinadores da Volta a Portugal

A Cofidis é o mais recente patrocinador da Volta a Portugal, prova do ciclismo que percorre as estradas do país, entre 27 de setembro e 5 de outubro, depois de em janeiro ser conhecido que a empresa iria dar nome à Volta Algarve. A marca vai ainda patrocinar pela primeira vez a camisola vermelha na Volta a Portugal.

“Numa altura em que a pandemia quase condicionou a concretização da Volta a Portugal, não poderíamos deixar de apoiar a Federação Portuguesa de Ciclismo neste desafio. O ciclismo faz parte da nossa história, e vemos nesta modalidade um caminho para a promoção da mobilidade e de estilos de vida mais saudáveis,” refere Maria Silva, diretora de Marketing e Experiência Cliente da Cofidis, citada em nota de imprensa.

“A Cofidis é um parceiro de referência do ciclismo internacional, que, nos últimos anos também já se tornou uma marca forte do ciclismo nacional. É um dos principais parceiros da Federação Portuguesa de Ciclismo e, num ano tão especial como este, é com grande alegria que vemos a Cofidis a associar-se à Federação Portuguesa de Ciclismo, contribuindo para viabilizar a Volta a Portugal, evento fundamental para o futuro do ciclismo profissional no país”, refere Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, citado na mesma nota.

Fidelidade, Jogos Santa Casa e Instituto Português do Desporto e Juventude também patrocinam a prova de ciclismo nacional.

Em janeiro foi conhecido que a Cofidis iria ser o name sponsor da Volta ao Algarve, tendo a prova, que decorre em fevereiro, passado a designar-se Volta ao Algarve Cofidis, na sequência de um acordo de patrocínio assinado entre a marca e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

“Esta é mais uma das ações que reforça o compromisso da empresa com o ciclismo – profissional e amador -, uma área onde a Cofidis tem apostado fortemente nos últimos anos, mostrando o seu compromisso com o país e contribuindo para a promoção de um estilo de vida mais ativo, saudável e sustentável, que melhore a qualidade de vida das pessoas”, justifica a empresa.