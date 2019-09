A agência de criação de marcas Wonder\Why criou a nova identidade da Centromarca, associação que promove e defende as marcas em Portugal. O rebranding surge no ano em que a associação assinala 25 anos de existência.

Um novo símbolo, cor, tipo de letra e uma nova assinatura são as alterações imprimidas pela agência co-fundada por Ricardo Miranda. A agência foi responsável pela nova identidade do Super Bock Group (ex-Unicer) e pela da Ordem dos Advogados.

“Com este escudo aberto, composto pelo nome e nova assinatura, acreditamos que a Centromarca ganha uma identidade mais nobre, mais madura” afirma Ricardo Miranda, creative partner da Wonder\Why, “mais preparada para se expandir e poder ajudar os seus associados a lidar com os desafios do branding”.

“Um escudo aberto feito de tipografia refletindo uma nova linha de atuação mais ambiciosa, focada em manter as marcas abertas à inovação, às tendências e ao risco” é o novo símbolo da Centromarca, explica a agência. Deixa de estar destacado, como no símbolo anterior, o ‘R’ de Centromarca, representativo de ‘marca registada’, já que a associação “não se limita a defender as marcas contra as imitações “.

Hoje a associação também desafia as marcas “a lutarem pela autenticidade e pela criação de uma relação emocional com os consumidores”. O novo símbolo tem uma cor diferente. “Um verde mais sereno e atual, sem necessidade de protagonismo, sem competir visualmente com as marcas dos seus associados. Um nome composto em 4 linhas — mais sólido, mais inusitado”, refere a agência.

O logótipo tem igualmente um novo tipo de letra – “mais minimalista, mais contemporâneo” – bem como uma nova assinatura: “para marcas que marcam”, colocando o “foco no ‘propósito’ das marcas no contexto atual.”