Wunderman Thompson mantém conta digital do Intermarché no carrinho

A Wunderman Thompson mantém a conta digital do Intermarché no carrinho criativo. A agência do grupo WPP foi a escolhida pelo retalhista depois de um processo de seleção assessorado pela Scopen. O retalhista em março anunciou a sua nova agência de media, tendo optado pela Universal McCann, da IPG Mediabrands. A cadeia é a segunda maior conta do setor com maior nível de investimento no digital o ano passado.

Cinco agências apresentaram proposta no processo de seleção da futura agência criativa digital da rede de supermercados do grupo Os Mosqueteiros. De um total de 16 agências digitais mapeadas pela Scopen, além da Wunderman Thompson (a incumbente), a Deloitte Digital, a Comon, a Havas e a The Hotel seguiram para a fase final (RFP - Request for Proposal).

"O Intermarché agradece a todas as agências participantes, em particular as agências desta fase final, o esforço realizado e empenho durante todo o processo"", diz Carla Palaio, diretora de marketing do Intermarché.

O retalhista é o 16º maior anunciante nacional, com um volume de 149,9 milhões de euros, de acordo com os dados da MediaMonitor.

"É a 2ª conta do setor com maior nível de investimento no Digital (em valores reais, 2020)", precisa Alexandra Machás. "O perfil da agência digital pretendido pelo Intermarché era elevado, com um SOW (Scope of work) transversal a várias áreas do Digital. As cinco agências demonstraram elevada capacidade técnica e tecnológica, inovação e criatividade para o digital. Todas apresentaram-se com excelente nível de profissionalismo, elevado racional digital criativo e estratégico, entre as quais a Wunderman Thompson, que será a agência de Meios do Intermarché, nos próximos anos", diz a managing director da Scopen.

"Agradecemos ao Intermarché a confiança na Wunderman Thompson para ser o seu parceiro digital para o crescimento da marca em Portugal. Numa altura em que existe cada vez mais ruído, esperamos continuar a trazer ao Intermarché a eficácia das grandes ideias e da criatividade aliada a uma capacidade de execução cada vez maior em conteúdos e experiência digital", refere Nuno Santos, CEO da Wunderman Thompson.