Wygroup decide fundir agências By e Fever na Wycreative

Escritório do Wygroup, em Oeiras © D.R

O grupo de comunicação Wygroup decidiu fundir as agências criativas By e Fever numa única empresa, a Wycreative, foi esta terça-feira anunciado. Todos os trabalhadores da By e da Fever passarão a integrar a nova insígnia do grupo, que contará, assim, com mais de 130 pessoas.

Em comunicado, os responsáveis pela WYcreative explicam que a decisão de fundir a By e Fever numa única agência surgiu na sequência de um novo modelo organizacional que o Wygroup está a implementar.

"Esta foi uma decisão estratégica, assente num novo modelo organizacional que o grupo está a implementar e que passa por uniformizar as unidades que o integram", afirmam Rita Baltazar e Gonçalo Castelo-Branco, partners da WYcreative (até aqui partners da By).

Para João Mastbaum, que passa de diretor executivo da Fever a senior partner e chief commercial officer da Wycreative, este é "um passo natural, juntar duas agências que se complementam e criar uma superequipa, com maior capacidade de responder não apenas aos clientes, mas também aos novos tempos.".

A mudança justificar-se-á pela necessidade de "maior integração entre todas as vertentes da comunicação". Isto porque, realçam os responsáveis da nova agência, os projetos que acabavam nas mãos da By e da Fever exigiam "cada vez mais equipas multidisciplinares". E esta foi a forma encontrada para concentrar toda a comunicação numa única plataforma, segundo Luísa Manson, senior parner & new business director da Wycreative.

A By era a agência interativa, enquanto a Fever apresentava-se como uma agência digital. Com a fusão de ambas, a Wycreative passa a congregar valências de todas as áreas da comunicação: tecnologia, dados, estratégia e comunicação online e offline.

No início do ano, João Santos, chief operating officer do Wygroup afirmava ao Dinheiro Vivo que o grupo pretendia, cada vez mais. ser um player português capaz de servir o mundo, a partir de Oeiras (onde o grupo tem sede). Em março, o grupo avançou com uma reorganização na sua estrutura de empresa, transformando a Performance Sales em Wyperformance. Esta é uma empresa focada na área de dados e media.