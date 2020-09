Futebol lidera audiências em mês de férias de verão

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo IPG Mediabrands, revela que em agosto a SIC manteve-se como o canal mais visto da televisão portuguesa. Ainda assim, a estação de Paço de Arcos terminou o mês em quebra, já que registou um share de 19.5%, menos 1 ponto percentual face a julho. No sentido inverso esteve a TVI, que voltou a atingir o melhor resultado de share do ano. Com 15.6%, o canal ainda mantém uma distância de 3.9 p.p. da SIC. A RTP1 também recuperou telespectadores em agosto. A estação de televisão pública terminou o mês com um share de 11.2%, mais 0.2 p.p. versus julho. De referir que o share de Outros (visionamento residual de canais não auditados, consumo diferido de dias anteriores e outras utilizações do televisor como streaming e consolas manteve-se superior ao da RTP1 em mais 2 p.p. de share. Olhando para o universo dos Canais Pay TV, de destacar um aumento de 0.9 p.p. no share destes canais. Com o término das aulas e em pleno período de férias de verão, os canais temáticos viram as suas audiências crescerem. Destaque para a CMTV, líder em Pay TV, que aumentou em mais 0.6 p.p. a sua quota de share face ao mês anterior, terminando agosto com 4.4%. Seguiu-se Globo com 2.3% e Hollywood com 2%.

Em agosto e analisando a média de todas as inserções de cada programa, a final da Taça de Portugal, transmitida na RTP1 e que opôs os rivais Benfica e FC Porto, foi o programa mais visto. Com uma audiência média de cerca de 2 milhões de telespectadores, o jogo atingiu um share de 43.9%. Seguiu-se o jogo decisivo da Liga dos Campeões. Transmitido pela TVI, a partida disputada no Estádio da Luz foi vista, em média, por cerca de 1.9 milhões de portugueses a que correspondeu um share de 40.8%. A completar o top 3 de programas mais vistos do mês esteve a final de “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III – A Decisão Final”. O programa foi visto por mais de 1.4 milhões de telespectadores e atingiu um share de 31.2%.

Relativamente aos canais de séries, a Fox, liderou e recuperou telespectadores face a julho. O canal registou um share de 1.6%, mais 0.1 p.p face a julho. Fox Life (1%) e AXN (0.8%) completaram o top 3 dos canais de séries mais vistos.

Agosto foi um mês pouco quente no que diz respeito a estreias de séries e novas temporadas. Ainda assim, destaque para a estreia de “Schooled”, na Fox Comedy. O canal estreou também a 7.ª temporada de “The Goldbergs” e a 16ª temporada de “American Dad.” Da Fox, de referir a estreia da 7.ª temporada de “Chicago P.D.”. Da Fox Crime destaque para a estreia da 2.ª temporada de “Cherif” e da 5.ª temporada de Grantchester. AXN White estreou a 2.ª temporada de “Os Tudors” e AMC a 3.ª temporada de “Narcos”.