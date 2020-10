SIC entra na ‘guerra’ do streaming. O preço? 3,99 euros por mês

A SIC anunciou hoje o serviço de ‘streaming’ OPTO SIC, que será lançado em novembro, representando mais “um passo em direção ao futuro”, de acordo com o presidente executivo da Impresa, Francisco Pedro Balsemão.

O anúncio foi feito no dia em que a SIC comemora 28 anos de existência.

A ideia de lançar esta plataforma de ‘streaming’, disse Francisco Pedro Balsemão à Lusa, “surgiu já algum tempo”, tendo em conta a tendência dos consumidores em “complementarem hábitos de consumo [de conteúdos] com outros tipos de plataformas”.

O projeto OPTO SIC foi construído ao longo “de cerca de ano e meio” e passa agora a ser uma “outra forma de ver a SIC além do que já existe”, prosseguiu Francisco Pedro Balsemão.

O lançamento do serviço será feito em novembro, em data a anunciar.

Com o OPTO SIC as pessoas passam a poder “optar por esta nova forma de ver a SIC e verem os conteúdos que querem e onde quiserem”, salientou o presidente executivo da Impresa.

“A SIC nasceu líder. Líder na independência. Líder no inconformismo. Líder na inspiração. O futuro da SIC passa por fazer sempre mais e melhor. E hoje damos mais um passo nesse caminho, através do lançamento de uma nova plataforma que revolucionará o panorama dos media em Portugal e, mais importante, constituirá uma nova forma do nosso público poder aceder aos melhores conteúdos audiovisuais portugueses”, afirma Francisco Pedro Balsemão.

O serviço será disponibilizado em duas versões: gratuito e ‘premium’ [pago], sendo possível fazer uma pré-inscrição a partir de quarta-feira em www.opto.sic.pt .

No caso do serviço gratuito, as pessoas têm de registar e passam a aceder ao catálogo disponível na plataforma.

Este catálogo não é o arquivo da SIC como um todo, mas antes um conjunto de conteúdos escolhidos, desde entretenimento até à informação.

“São conteúdos com atualidade e qualidade, mas também temos conteúdos estrangeiros”, acrescentou Francisco Pedro Balsemão.

A versão ‘premium’, que custará 3,99 euros por mês – 39,99 euros por ano (29,99 euros se for subscrito durante o lançamento) – terá “conteúdos exclusivos” e um deles é a possibilidade de ver episódios de novelas que passam na antena na SIC 24 horas antes da sua emissão, como também “ter acesso” aos conteúdos da SIC generalista de 30 dias anteriores.

Inclui ainda dois noticiários diários com a possibilidade de escolher entre a duração de 10, 15 ou 20 minutos.

Esta nova plataforma de ‘streaming’ é também um “incentivo à criatividade e à inovação”, salientou Francisco Pedro Balsemão.

Permite “dar a oportunidade às pessoas de poderem fazer outro tipo de conteúdos, com outra abordagem e estética, porque na [televisão] generalista por vezes não é possível”, referiu o presidente executivo, sublinhando que a plataforma “é muito mais do que um ‘site'”.

“Pode ser bom para toda a indústria”, reforçou Francisco Pedro Balsemão.

O serviço ‘streaming’ OPTO SIC também vai estar disponível no estrangeiro, mercado para o qual haverá um plano específico.

“A diáspora, a portugalidade, é muito importante para nós”, sublinhou o responsável.

O novo serviço ‘streaming’ “é um passo em direção ao futuro, é um passo muito importante daí estarmos motivados, poderá ter impacto forte e positivo no audiovisual em Portugal”, considerou.

“A SIC opta por estar sempre um passo à frente dos outros. A SIC opta por agarrar nas rédeas do seu destino e não se deixar dominar pelas circunstâncias. A SIC opta por dar ao seu público o que ele quer, quando ele quer e onde quer. A SIC opta por ser o maior produtor e exportador de conteúdos portugueses no mundo. A SIC opta pela curadoria dos seus conteúdos em qualquer plataforma. A SIC opta por criar valor, sempre”, concluiu Francisco Pedro Balsemão.