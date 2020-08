SIC terá exigido 20 milhões a Cristina Ferreira por incumprimento de contrato

Após a saída de Cristina Ferreira da SIC, a estação de Paço de Arcos apontou que a apresentadora estava em incumprimento do contrato assinado, que vigorava até dezembro de 2022.

De acordo com a edição desta quarta-feira do Correio da Manhã, a SIC terá pedido um valor de 20,2 milhões de euros a Cristina Ferreira, tendo até estabelecido um prazo de 15 dias para o pagamento.

O jornal aponta que o valor terá sido apurado tendo em conta a rescisão de contrato feita unilateralmente e os cálculos das perdas de receitas com concursos de chamadas de valor acrescentado, publicidade, ações comerciais e outro patrocínios.

No dia 17 de julho, Cristina Ferreira apresentou o último programa na SIC: à tarde, era anunciado o regresso à TVI, dois anos depois da saída.

“Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afeto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses”, afirmou a apresentadora, em comunicado naquela data.

A apresentadora regressa à estação de Queluz não só no papel de apresentadora mas também de acionista, dado que já manifestação a intenção de comprar uma participação na Media Capital, a dona da TVI.