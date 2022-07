Nordea AM: "Há o risco de complacência dos bancos centrais"

Banco Central Europeu anuncia taxas de juro negativas até ao final do terceiro trimestre de 2022 © ANDRE PAIN / AFP

Com a inflação a disparar, os bancos centrais a subir juros e as bolsas mundiais a descer, investir pode tornar-se uma tarefa mais difícil. E Sébastien Galy, estratega macro sénior da Nordea Asset Management (AM), referiu ao Dinheiro Vivo que existe o risco de as autoridades monetárias terem perdido o controlo da inflação. Isto porque, justificou, "os bancos centrais nos mercados desenvolvidos têm pouca experiência com inflação fora de controlo ou rígida, como na Rússia".

Mas face a este cenário, como é que os investidores se devem posicionar para preservar os seus investimentos? Nas obrigações, Sébastien Galy refere que "a questão é saber até que ponto as taxas de juro têm de ser elevadas para controlar a inflação. Potencialmente, a resposta ainda pairará no ar nos próximos seis meses, pois na realidade não é possível calibrar isto corretamente". Assim, a tática passa por "manter soluções de curta duração, geridas ativamente em primeiro lugar, com a ideia de prolongar a sua duração, à medida que a inflação é controlada e se espera que uma recessão seja evitada".

Já nas ações, a preferência da gestora nórdica recai sobre cotadas que "oferecem avaliações atrativas no ambiente atual, bem como aquelas que podem oferecer algum tipo de proteção contra a inflação, como as ações de [empresas] de infraestruturas", detalhou. Além disso, o responsável da Nordea AM acredita que "o foco em megatendências como o ESG [critérios ambientais, sociais e de governance] permanecerá, embora os movimentos do mercado de curto prazo possam criar volatilidade de desempenho", alertou. Aliás, a única posição que a Nordea AM tem na bolsa portuguesa é na EDP, incluindo a elétrica no seu Global Infrastructure Fund desde final de maio.

Sébastien Galy recorda ainda que há dúvidas se "a subida a curto prazo das ações (por exemplo, EUA e China) tem pernas. Ainda vemos valor em qualidade/valor, e com a deslocação uma oportunidade mais ampla, em particular na tecnologia verde chinesa", acrescentou o responsável desta instituição - que tem 273 mil milhões de ativos sob gestão.

Juros da dívida sob controlo?

Questionado sobre a ameaça de as autoridades monetárias terem perdido o controlo da inflação, Sébastien Galy respondeu que, na sua opinião, "existe de facto um risco de complacência, uma vez que os bancos centrais nos mercados desenvolvidos têm pouca experiência com inflação fora de controlo ou rígida, como na Rússia. A inflação no break-even [a diferença entre a taxa de rentabilidade real e nominal] sugere, em regra geral, que podemos esperar que os bancos centrais se mantenham a lidar com a inflação persistente durante algum tempo", apontou.

Quanto ao papel do Banco Central Europeu (BCE) para prevenir uma nova crise de dívida na Zona Euro, o responsável lembra que a entidade liderada por Christine Lagarde "está a correr para desenvolver um novo instrumento anti-fragmentação". Recentemente, o BCE anunciou que vai criar um mecanismo nos mercados de dívida para controlar os spreads, depois de países como Itália, Espanha e Portugal terem sofrido uma subida dos prémios de risco face à Alemanha após a última reunião do banco central, realizada a 9 de junho, e em que foi anunciado o fim das compras líquidas de ativos.

Sébastien Galy avisa que o novo instrumento que será criado "terá de ser esterilizado" através, por exemplo, da venda de "Bunds [obrigações alemãs], e da compra de obrigações italianas". No entanto, o responsável pela estratégia macro da Nordea AM adverte que esta solução terá de ser "à prova de desafios legais". A complexidade é elevada. "Trata-se de uma missão exigente, mas não impossível - por exemplo, um TLTRO [operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas] poderia concentrar-se nos gestores de ativos e de patrimónios para os encorajar a assumir riscos na periferia", sugere o responsável. No entanto, sublinha que "a montagem de um instrumento que violasse a lei alemã é improvável, prejudicaria a credibilidade do BCE que ofereceria algo em troca de nada". E apesar de antever que o banco central poderá fazer quase tudo o que for necessário para manter os juros da dívida do sul da Europa em níveis aceitáveis, realça que "spreads mais amplos na periferia e taxas de juro mais elevadas do BCE deixam algumas curvas periféricas com questões relativas à sustentabilidade da dívida".

Porém, no que toca aos juros da dívida portuguesa, Sébastien Galy não acredita que subam para um nível que possa causar dificuldades de financiamento para o Estado. "Com taxas de juro reais profundamente negativas, a questão é se a dinâmica da dívida se manterá sustentável quando a inflação cair drasticamente dentro de um ano ou dois, e quando as taxas do BCE forem muito mais elevadas. Com o advento de uma ferramenta anti-fragmentação, as yields em Portugal devem permanecer limitadas". Porém, alerta que "taticamente, devemos ser cautelosos pois está-se a colocar muito otimismo na esperança de uma ferramenta anti-fragmentação".

O anúncio do BCE de que iria ser criada uma solução desse tipo permitiu que as taxas das obrigações dos países do sul da Europa tivessem algum alívio nas últimas semanas. No entanto, a pressão para que Lagarde apresente os detalhes desta nova arma é grande. O teste do algodão poderá surgir já a 21 de julho, data da próxima reunião do banco central.