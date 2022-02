Aramco transfere 4% das ações para Fundo de Investimento Público saudita

A procura de petróleo pode cair até 2 milhões de barris por dia. Fotografia: D.R.

Com esta operação, que visa "apoiar a reestruturação da economia nacional" saudita, o Estado permanece um acionista maioritário com 94%, o PIF é também dirigido pelo Príncipe herdeiro Mohammed bin Salmane, disse SPA.

O principal exportador mundial de petróleo bruto, a outrora empresa totalmente estatal Aramco, foi admitida à cotação na bolsa de Riade em dezembro de 2019. A operação angariou 29.400 milhões de dólares (cerca de 26.000 milhões de euros) para o reino.

A transferência de 4% das suas ações também faz parte de um plano do PIF para aumentar os seus ativos sob gestão para cerca de um bilião de dólares até ao final de 2025, acrescentou a SPA.

O colosso do ouro negro anunciou um aumento de 158% do lucro líquido no terceiro trimestre de 2021, graças em parte à recuperação dos preços do petróleo e da procura, tendo atingido 30.400 milhões de dólares, contra 11.800 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020.