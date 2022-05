Atividade da zona euro abranda ligeiramente em maio

© Líbia Florentino / Global Imagens

O índice PMI (Purchasing Managers' Index) da atividade da zona euro da S&P Global, que agora integra o IHS Markit, divulgado hoje, atingiu 54,9 pontos em maio, menos nove décimas que em abril (55,8 pontos), mas manteve-se acima da marca dos 50 pontos que separa o crescimento da contração.

Maio foi o 15.º mês consecutivo de crescimento económico, impulsionado pelo dinamismo do setor dos serviços perante o alívio dos constrangimentos relacionados com a pandemia, que favoreceu a recuperação do turismo e do lazer.

A produção da indústria transformadora recuperou ligeiramente depois de ter quase parado em abril, embora "tenha permanecido muito modesta", dado o constrangimento resultante da escassez de fornecimentos, que também afetou os prazos de entrega dos fornecedores.

Estes prazos foram ligeiramente mais curtos do que nos meses anteriores, o que ajudou a impulsionar o setor automóvel, embora outros setores industriais tenham comunicado um crescimento mais lento da produção.

As novas encomendas da indústria transformadora caíram em maio pela primeira vez desde junho de 2020.

A criação de empregos aumentou em ambos os setores, especialmente nos serviços, que registaram o maior aumento desde 2007.

Os preços registaram uma subida que foi a segunda maior da série histórica, em linha com os aumentos de custos, que foram os terceiros mais fortes de que há registo devido ao impacto da energia.

O otimismo para o futuro deteriorou-se ligeiramente devido à guerra na Ucrânia, atingindo o seu nível mais baixo no último ano e meio.