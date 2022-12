Banco de Portugal impõe registo de entidades de moeda eletrónica

O Banco de Portugal (BdP) lançou esta terça-feira uma consulta pública que visa implementar regras para o registo de instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica que forneçam serviços por intermédio de agentes ou distribuidores. A consulta pública decorre até 7 de fevereiro de 2023.

O projeto do BdP incide especificamente sobre agentes das instituições de pagamento e das Instituições de moeda eletrónica e dos distribuidores de moeda eletrónica das Instituições de moeda eletrónica, no âmbito do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica (RJSPME) que determina que as entidades têm de estar registadas no BdP.

"O presente projeto de Instrução é aplicável a todas as Instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica que pretendam prestar serviços por intermédio de agentes ou de distribuidores de moeda eletrónica", lê-se na nota publicada no site do BdP.

Para o supervisor da banca nacional, o registo consiste no envio de informações relativas ao nome e endereço das entidades, bem como à descrição dos mecanismos de controlo interno na prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Acresce a necessidade de identificar as pessoas responsáveis pela gestão da entidade distribuidora de moeda eletrónica ou agente a que recorram para a prestação de serviços de pagamento. No caso de agentes de intermediação, que não são prestadores de serviços de pagamento, deverá ser enviada ao BdP provas da idoneidade e competência da pessoa em causa.

Será também necessário identificar os serviços de pagamento ou os serviços de moeda eletrónica a serem prestados por intermédio do agente e, no caso de entidades de moeda eletrónica, informação sobre se os mesmos distribuem e reembolsam moeda eletrónica.

"A adoção do procedimento constante do projeto de aviso permitirá às instituições de pagamento e às instituições de moeda eletrónica avaliarem de forma harmonizada os requisitos legais e registarem os agentes ou distribuidores de forma mais simples e célere", alerta também o BdP.

O BdP garante, ainda, que "não se antevê custos significativos" para os utilizadores decorrentes da implementação deste registo.

Está em causa um novo enquadramento que pode visar plataformas como MbWay, Apple Pay ou Google Pay, bem como plataformas de criptoativos.

O registo deste tipo de entidades está em linha com as regras europeias aprovadas em 2015, que foram transpostas para a legislação nacional em 2018.