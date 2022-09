BCE sobe taxas de juro em 75 pontos base, o maior aumento de sempre

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu fazer subir as taxas de juro esta quinta-feira em 75 pontos base as suas três taxas de juro diretoras. Esta é segunda vez consecutiva que o supervisor da banca europeia decide aumentar as taxas de juro e este é, também, o maior aumento de sempre. Esta subida tem efeitos a partir de 14 de setembro.

Com este aumento, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento dos bancos europeus passa de 0,50% para 1,25%. Já a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez sobe de 0,75% para 1,50% e a taxa aplicada à facilidade permanente de depósito, que seguia nos 0%, fixa-se em 0,75%.

Em comunicado, o supervisor liderado por Christine Lagarde considera este um "passo importante", visto que "antecipa a transição do nível extremamente acomodatício prevalente das taxas de juro diretoras para níveis que vão permitir um regresso atempado da inflação ao objetivo de 2% no médio prazo", segundo o "estabelecido pelo BCE".

"Com base na avaliação atual, o BCE espera aumentar ainda mais as taxas de juro, nas próximas reuniões, para atenuar a procura e prevenir o risco de uma subida persistente das expectativas de inflação", acrescenta. Cada aumento será ponderado reunião a reunião, tendo em conta a incerteza que ainda permanece em torno da evolução da inflação na zona euro.

De acordo com o organismo com sede em Frankfurt, "a inflação continua muito alta e provavelmente permanecerá acima da meta por um período prolongado".

Inflação abaixo dos 2% só depois de 2024

De acordo com o Eurostat, a inflação de agosto na zona euro foi estimada em 9,1% (8,9% em julho). O BCE explica que ainda se fazem sentir em força os preços altos na energia e nos alimentos, bem como as pressões na procura em alguns setores "devido à reabertura da economia", com a escassez de oferta a contribuir para "elevar a inflação". Ou seja, "as pressões sobre os preços continuaram [em agosto] a fortalecer-se e a inflação pode aumentar ainda mais no curto prazo".

É isto que está a justificar a nova e maior subida de sempre dos juros. É, por isso, que o BCE também decidiu rever em alta as projeções sobre a inflação. Prevê, agora, que a inflação ascenda a 8,1% em 2022, 5,5% em 2023 e 2,3% em 2024.

Só quando os "atuais motores da inflação" desaparecerem, permitindo a "fixação de preços" e uma "normalização" da política monetária é que "a inflação cairá", de acordo como BCE.

À medida que os atuais motores da inflação desaparecem com o tempo e a normalização da política monetária atinge a economia e a fixação de preços, a inflação cairá.

PIB da zona euro revisto "acentuadamente" em baixa

Perante este cenário, a equipa de Lagarde nota "um abrandamento substancial do crescimento económico na zona euro, prevendo-se uma estagnação da economia [europeia] no final do ano e no primeiro trimestre de 2023". O BCE nota, naturalmente, uma forte redução do poder de compra, o que contribui para "restringir" a atividade económica.

Acresce a "situação geopolítica adversa, nomeadamente a agressão injustificada da Rússia à Ucrânia, que está a pesar na confiança de empresas e consumidores". Assim, o BCE reviu "acentuadamente" em baixa o crescimento económico na zona euro. O BCE estima que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 3,1% em 2022, 0,9% em 2023 e 1,9% em 2024.

Em julho, a instituição liderada por Christine Lagarde subiu as suas taxas de juro em 50 pontos base, com efeitos a partir de 27 de julho.

Nessa altura, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento passou de 0% para 0,50%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez ficou agora em 0,75% e a taxa de depósito que estava em terreno negativo (-0,50%) subiu para 0%.

"O Conselho do BCE considerou apropriado dar um primeiro passo maior, na sua trajetória de normalização das taxas de juro diretoras, do que o sinalizado na reunião anterior", referiu em comunicado o banco central divulgado em julho, que optou por uma subida de 50 pontos base em vez dos 25 pontos base indicados inicialmente.