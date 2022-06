Bitcoin cai mais de 5% para 21.988,30 dólares

© Justin TALLIS/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Junho, 2022 • 13:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida do mercado, mantém esta terça-feira a tendência de queda a perder 5,27%, acumulando uma perda de valor na ordem dos 28% na última semana.

Às 12:20 (hora de Lisboa), e de acordo com dados da Bloomberg, a bitcoin caía 5,27% para 21.988,30 dólares.

No entanto, durante a manhã, chegou a perder 10,25%, atingindo um mínimo de 20.800 dólares.

A criptomoeda soma hoje a sua oitava sessão consecutiva de queda, embora as maiores perdas se tenham registado na segunda-feira, quando afundou 15%.

A desvalorização aconteceu depois de se saber que a plataforma de negociação e empréstimo de criptomoedas Celsius Network tinha suspendido todos os levantamentos, trocas e transferências entre contas devido às "condições extremas" do mercado.

No entanto, os especialistas lembram que desde sexta-feira (dia 10 de junho), quando os dados de inflação nos Estados Unidos (EUA) foram divulgados, o que surpreendeu os mercados, a bitcoin perdeu significativamente.

Nesse sentido, o analista do IG Sergio Ávila explica que a taxa de inflação nos EUA, que subiu para 8,6% em maio, acima do esperado pelos analistas, "faz com que o mercado desconte subidas mais agressivas das taxas de juro dos bancos centrais e pressione a Reserva Federal a aumentar ainda mais a sua taxa de referência".

"Os aumentos das taxas de juros afetam negativamente a tecnologia, todos os setores que têm a ver com o crescimento e, claro, as criptomoedas, que são condicionadas da mesma forma", adverte Ávila.

Desde o último aumento das taxas de juros anunciado pela Fed, em 04 de maio, a bitcoin perdeu 40% de seu valor.

O valor desta criptomoeda quebrou 66% face aos máximos históricos atingidos em novembro do ano passado, quando atingiu os 69.000 dólares.