Bitcoin supera os 65.920 dólares e atinge novo máximo histórico

A bitcoin atingiu esta quarta-feira um novo máximo histórico, chegando aos 65.923 dólares. O valor atingido confere um novo máximo histórico para esta criptomoeda, seis meses depois de ter superado a marca dos 64.863 dólares.

O novo máximo da bitcoin verificou-se um dia depois do primeiro fundo de bitcoin estrear-se em Wall Street. De acordo com o jornal "Eco", o ProShares Bitcoin Strategy ETF - o primeiro fundo de bitcoin a cotar no mercado bolsista regulado - fechou o primeiro dia de negociação com um ganho de 4,85%, com mais de 24 milhões de ações do fundo a serem transacionados. As últimas unidades foram transacionadas a valar 41,94 dólares. Depois do fecho de Wall Street, a bitcoin já valia mais de 64.290 dólares.

Ao contrário dos fundos de investimento tradicionais, os fundo com designação ETF podem negociar em Wall Street, segundo a SEC, a entidade reguladora do mercado de capitais norte-americano.

A valorização da bitcoin pode ser explicada pelo impacto positivo de uma série de notícias sobre as criptomoedas e a hipótese de se avançar com regulamentação deste tipo de ativos nos principais mercados bolsistas do mundo, desde o verão.

No início de 2021, uma moeda de bitcoin cotava menos de 30 mil dólares. Contudo, esta criptomoeda atravessou uma fase de valorização intensa até abril. Seguiu-se em maio um período de forte desvalorização, chegando perder mais de 50% do valor alcançado em abril. A bitcoin voltou a ganhar terreno em agosto, intensificando-se a procura por este tipo de ativo desde setembro.

