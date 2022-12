© Daniel ROLAND/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Dezembro, 2022 • 08:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou com uma descida de 0,74% no índice PSI, que ficou em 5.689,36 pontos, seguindo as quedas registadas no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram este índice, 12 desceram e só três ficaram em alta. A NOS liderou as descidas e caiu 2,16% para 3,71 euros e o BCP liderou as subidas e avançou 1,98% para 0,14 euros.

No resto da Europa, Madrid caiu 1,29%, Londres 1,27%, Paris 1,08% e Frankfurt 0,67%.