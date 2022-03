Bolsa de Lisboa abre a cair 0,19%

© André Luís Alves / Global Imagens

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,19%, para os 5.586,45 pontos.

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 2,35% para 5.597,13 pontos, com o BCP em destaque ao avançar 6,24%, numa sessão marcada pela forte recuperação das principais praças europeias.

Das 19 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 13 ficaram em alta, cinco em baixa e uma inalterada.

As principais bolsas europeias terminaram com grandes avanços. Frankfurt subiu 7,92%, Paris 7,13%, Milão 6,94%, Madrid 4,88% e Londres 2,79%, num dia em que Wall Street começou no 'verde' e o petróleo baixou.