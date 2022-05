Bolsa de Lisboa abre a cair 0,22%

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2022 • 08:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,22%, para os 6.066,35 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a subir 2,67% para 6.079,51 pontos e todas as cotadas no 'verde', acompanhando os ganhos registados no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram o PSI e subiram, destacam-se os ganhos da Greenvolt (4,93% para 7,23 euros), do BCP (4,72% para 0,18 euros) e da Galp (4,10% para 11,31 euros).

As principais bolsas europeias registaram ganhos, com Londres e Madrid a avançarem 1,67%, Frankfurt 1,38%, Paris 1,175 e Milão com uma subida mais modesta de 0,17%.