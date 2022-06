Bolsa de Lisboa abre a cair 0,31%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,31%, para os 5.903,31 pontos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em queda ligeira, com o índice PSI a cair 0,52% para 5.921,52 pontos, com o setor energético a liderar as perdas.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, oito caíram e sete subiram.

A tendência de perda do PSI foi transversal às congéneres europeias, com Milão a recuar 1,27%, Frankfurt 1,07%, Paris 0,81%, Londres 0,78% e Madrid 0,94%.