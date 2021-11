Dinheiro Vivo/Lusa 26 Novembro, 2021 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou com o PSI20 a somar 0,69% para 5.560,44 pontos, tendo a EDP Renováveis liderado as subidas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 terminaram em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

No resto da Europa, as principais bolsas encerraram com ganhos, exceto Milão, que desceu ligeiros 0,04%. Madrid subiu 0,56%, Paris 0,48%, Londres 0,33% e Frankfurt 0,25%.