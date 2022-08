Bolsa de Lisboa abre a subir 0,26%

© AFP

A Bolsa de Lisboa esta sexta-feira em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,26%, para os 6.260,42 pontos.

Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa registou uma queda no índice PSI de 0,11% para 6.244,32 pontos, com a Greenvolt a liderar as descidas ao perder 2,29%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, cinco subiram e 10 desceram.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida, Frankfurt subiu 0,39%, Londres 0,11% e Milão 0,10%, mas Madrid caiu 0,15% e Paris cedeu 0,08%.