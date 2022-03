Bolsa de Lisboa acentua perdas com BCP a cair mais de 9%. Galp a subir 3%

© AFP

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em baixa, a acentuar as perdas da abertura, com as ações do BCP a caírem 9,48% para 0,12 euros e as da Galp Energia a subirem 3,24% para 11,15 euros.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI, recuava 2,59% para 5.193,94 pontos, com 17 'papéis' a descerem - dos quais 14 a descerem mais de 2% - e dois a subirem a cotação.

Às ações do BCP seguiam-se às da Altri e Navigator, que caíam 6,58% para 4,84 euros e 5,70% para 2,81 euros, respetivamente.

Outras das ações que mais se desvalorizavam eram as dos CTT, Sonae e NOS, que baixavam 5,08% para 3,92 euros, 4,95% para 0,87 euros e 4,04% para 3,23 euros.

No mesmo sentido, as ações da Mota-Engil, Greenvolt e Semapa caíam 3,43% para 1,18 euros, 3,01% para 5,47 euros e 2,65% para 11,04 euros.

As ações da Corticeira Amorim desciam 2,38% para 18,46 euros.

Além das ações da Galp Energia, as ações da Ramada Investimentos subiam 0,85% para 7,10 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em forte baixa, acentuando as perdas da abertura, devido às consequências económicas da invasão da Ucrânia pela Rússia, com o preço do petróleo a disparar, que pode acentuar a já elevada inflação.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 0,53% para 33.614,80 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,66% para 13.313,44 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0876 dólares, um mínimo desde junho de 2020, contra 1,0928 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em forte alta, mais 8%, no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 128,11 dólares, contra 118,11 dólares na sexta-feira.