Bolsa de Lisboa cai 0,43% alinhada com Europa

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira em baixa, alinhada com a Europa, tendo o índice PSI descido 0,43% para 6.096,99 pontos, com a Altri a registar uma forte queda pela segunda sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram este índice, sete desceram, sete subiram e uma permaneceu sem variações. A Altri foi a que mais caiu, perdendo 9,64% para 5,20 euros, depois de na sexta-feira ter recuado 10,90%.

Nas subidas, foi a NOS a liderar, avançando 1,14% para 3,74 euros, seguida pela EDP Renováveis, que somou 0,99% para 25,55 euros.

A EDP Renováveis assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) para venda de energia limpa produzida por um projeto solar nos Estados Unidos, foi anunciado esta segunda-feira.

A EDP subiu 0,77% para 4,98 euros, uma subida igual à da Corticeira Amorim que ficou em 10,48 euros, enquanto a REN somou 0,72% para 2,79 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,35% para 22,70 euros.

A GreenVolt subiu 0,23% para 8,84 euros, no dia em que anunciou que vendeu à Iberdrola seis parques solares com 48 megawatts (MW) e dois eólicos com 50 MW, na Polónia, por 155 milhões de euros.

Nas descidas terminaram a Navigator (-2,58% para 3,92 euros), a Sonae SGPS (-1,62% para 1,09 euros), a Semapa (-1,54% para 14,06 euros), a Galp (-1,46% para 10,13 euros) e a Mota-Engil (-1,30% para 1,21 euros).

O BCP também acabou em terreno negativo com uma desvalorização de 0,90% para 0,14 euros. Os CTT ficaram inalterados (3,34 euros).

As principais bolsas europeias encerraram no 'vermelho, com Madrid a baixar 0,87%, Paris, 0,18%, Londres 0,13% e Frankfurt cedeu apenas 0,03%.

Notícia atualizada às 18h32