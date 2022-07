Bolsa de Lisboa cai 0,61% em contraciclo com o resto da Europa

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira em queda, ao contrário das principais praças europeias, tendo o índice PSI recuado 0,61% para 6.123,23 pontos, com a Altri a perder 10,90%.

Das 15 cotadas que integram este índice, sete subiram e oito desceram. A Altri, que liderou as descidas, baixou 10,90% para 5,76 euros.

Na quinta-feira, a Altri indicou que obteve cerca de 69,6 milhões de euros de lucro na primeira metade do ano, uma subida de 56,9% face a igual período de 2021.

A Sonae SGPS perdeu 2,55% para 1,11 euros, após ter divulgado na quinta-feira ao fim da tarde que registou 118 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, um aumento de 89% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O BCP baixou 2,10% para 0,14 euros, a Navigator desceu 2% para 4,03 euros, a Jerónimo Martins recuou 1,65% para 22,62 euros e a Greenvolt cedeu 0,90% para 8,82 euros.

Nas subidas, a Galp destacou-se e avançou 3,11% para 10,28 euros.

No mesmo sentido, os CTT subiram 2,77% para 3,34 euros e a Semapa, que hoje apresenta resultados, avançou 1,13% para 14,28 euros.

Com subidas mais moderadas ficaram a Mota-Engil (0,82% para 1,23 euros), a Corticeira Amorim (0,58% para 10,40 euros), a EDP Renováveis (0,36% para 25,30 euros) e a EDP (0,28% para 4,98 euros).

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com ganhos. Milão subiu 2,16%, Paris 1,72%, Frankfurt 1,52%, Londres 1,06% e Madrid 0,88%.