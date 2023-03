Bolsa de Lisboa cai quase 3% com BCP a recuar 9% e em linha com restante Europa © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a cair 2,77% para 5.812 pontos, em linha com as principais praças europeias, num dia marcado pela crise do banco Credit Suisse, um dos maiores da Europa.

Das 15 cotadas que compõem o índice PSI, 12 caíram, com o BCP a liderar as descidas, ao recuar 9,05%, enquanto duas subiram e a Greenvolt se manteve inalterada.

As principais bolsas europeias também fecharam no vermelho, com Madrid a cair 4,37%, Londres 3,83%, Paris 3,58% e Frankfurt 3,27%.