Bolsa de Lisboa em alta com ações da Galp a subirem 2,4%

Cerca das 9h10 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,57% para 5.460,65 pontos, com 14 'papéis' a subirem, quatro a descerem e um a manter a cotação (Mota-Engil em 1,22 euros).

Os títulos da EDP Renováveis, Greenvolt e Semapa eram outros dos que mais se valorizavam, estando a subir 1,89% para 21,54 euros, 1,78% para 6,29 euros e 1,58% para 11,60 euros.

As ações do BCP, Altri e EDP também subiam mais de 1%, designadamente 1,40% para 0,14 euros, 1,27% para 5,17 euros e 1,03% para 4,80 euros.

Em sentido contrário, as ações da NOS, Novabase e Ibersol eram as que mais desciam, estando a desvalorizarem-se 2,72% para 3,37 euros, 1,95% para 5,04 euros e 1,49% para 5,30 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera das reuniões do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra, depois da Reserva Federal dos EUA ter admitido que pode realizar três subidas das taxas de juro em 2022.

As bolsas europeias abriram hoje em alta, a subir mais de 1%, seguindo a tendência do mercao de Wall Street na quarta-feira, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter confirmado que vai acelerar a redução do programa de compra de dívida e, ainda que de momento não tenha alterado as taxas de juro, vários governadores terem indicado que esperam até três subias das taxas de juro em 2022 devido à subida da inflação.

E tal como já tinha previsto anteriormente, a Fed reiterou que a inflação nos EUA estará acima do objetivo da instituição, de 2%, "até bem entrado 2022".

Depois da Fed, hoje será a vez do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE).

Os mercados esperam que o BCE decida o que vai fazer com os estímulos monetários em 2022, quando já clarificou que não vai subir as taxas de juro apesar da forte subida dos preços na zona euro.

O Banco do Japão também começou hoje a sua reunião de política monetária mensal, durante a qual debaterá a necessidade de prolongar além de março de 2022 os programas de apoio financeiro devido à covid-19 perante a incerteza gerada pela variante Ómicron, e cujas decisões serão conhecidas na sexta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 1,08% para 35.927,43 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,15% para 15.565,58 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos verificado em 19 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1307 dólares, contra 1,1260 dólares na quarta-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,60 dólares, contra 73,88 dólares na quarta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.