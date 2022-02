Bolsa de Lisboa em baixa com as duas EDP a descerem mais de 2%

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Cerca das 09:25 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,96% para 5.617,27 pontos, com 14 'papéis' a caírem, três a subirem e dois a manterem a cotação (Novabase em 4,98 euros e Semapa em 12,10 euros).

Aos títulos das duas EDP seguiam-se os da Navigator e da Altri, que estavam a desvalorizar-se 2,02% para 3,49 euros e 1,57% para 5,65 euros.

As ações da Greenvolt, Jerónimo Martins e CTT eram outras das que mais desciam, estando a cair 1,20% para 5,77 euros, 1,18% para 19,71 euros e 1,10% para 4,94 euros.

No mesmo sentido, as ações da Pharol desciam 0,92% para 0,09 euros.

No outro extremo, as ações da Ibersol eram as que mais subiam, já que estavam a valorizar-se 1,01% para 5,02 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, depois de se ter sabido que a inflação nos EUA disparou em janeiro e que a Reserva federal (Fed) poderá endurecer ainda mais do que o previsto a política monetária.

Os mercados europeus estavam hoje a seguir a tendência registada na quinta-feira em Wall Street, depois da divulgação da taxa de inflação nos EUA, que disparou para 7,5% em janeiro, um máximo em 40 anos.

Analistas citados pela Efe explicam que a falta de certeza sobre quando começará a moderar-se a inflação aumenta as expectativas da subida das taxas de juro já na próxima reunião da Fed em 16 de março.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 1,47% para 35.241,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,10% para 14.185,64 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1392 dólares, contra 1,1465 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 91,32 dólares, contra 91,41 dólares na quinta-feira.