Bolsa de Lisboa em baixa com EDP a cair 0,49% e EDP Renováveis a subir 1,49%

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI recuava 0,06% para 6.113,24 pontos, com 11'papéis' a subirem e quatro a descerem.

Na quarta-feira, a EDP Renováveis anunciou que teve 265 milhões de euros de lucros no primeiro semestre deste ano, mais 87% do que nos mesmos meses de 2021, segundo informação publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, diz que os resultados "robustos" do primeiro semestre foram "maioritariamente" influenciados pelo aumento dos preços de venda e produção d energia.

Às ações da EDP seguiam-se as da NOS e da Galp, que recuavam 0,32% para 3,70 euros e 0,15% para 10,09 euros.

Em sentido contrário, além das EDP Renováveis, as ações do BCP e da Semapa eram as que mais se valorizavam, já que avançavam 1,46% para 0,15 euros e 1,29% para 14,18 euros.

As ações da Altri e da Jerónimo Martins eram outras das que mais avançavam, designadamente 1,01% para 6,49 euros e 0,80% para 22,74 euros.

As ações da Greenvolt e da Corticeira Amorim subiam 0,59% respetivamente para 8,80 e 10,30 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter aumentado em 0,75 pontos percentuais as taxas de juro diretoras para travar a subida da inflação nos EUA.

O presidente da Fed, Jerome Powell, assegurou que não pensa que a economia norte-americana esteja em recessão neste momento, apesar de não ter visto os números da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo semestre, já que serão conhecidas hoje.

Um número especialmente relevante porque a economia norte-americana registou uma contração de 0,4% no primeiro trimestre.

Hoje são igualmente divulgados nos EUA os resultados do primeiro semestre da Amazon e da Apple.

Na quarta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em forte alta, com o Dow Jones a subir 1,37% para 32.197,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 4,06% para 12.032,42 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0208 dólares, contra 1,0111 na quarta-feira, depois de ter terminado em 14 de julho abaixo da paridade, a 0,9991 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 107,96 dólares, contra 106,62 dólares na quarta-feira.