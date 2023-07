Bolsa de Lisboa fecha em alta com PSI a subir 1,15%

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Julho, 2023 • 17:30

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 14 subiram, com a Galp a liderar os ganhos (3,59% para 11,10 euros), a NOS registou uma ligeira descida (-0,06% para 3,25 euros) e a REN ficou inalterada (2,49 euros).

Nas subidas, o BCP também se destacou ao avançar 1,59% para 0,22 euros, seguido pela Sonae, com um ganho de 1,55% para 0,92 euros.

Com valorizações acima de 1% ficaram ainda a Greenvolt (1,47% para 6,20 euros), a Altri (1,44% para 4,22 euros), a Mota-Engil (1,34% para 2,28 euros) e a Ibersol (1,19% para 6,80 euros).

A Semapa subiu 0,77% para 13,12 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,71% para 25,42 euros.

As duas cotadas do grupo EDP registaram subidas mais moderadas, com a EDP Renováveis a somar 0,52% para 18,39 euros e a EDP a progredir 0,27% para 4,49 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 0,77% e Madrid 0,54%, mas Frankfurt desceu 0,41%, Paris 0,18% e Londres 0,06%.