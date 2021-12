Bolsa de Lisboa inverte tendência de abertura e avança 0,34%

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Dezembro, 2021 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Pelas 09:25, o PSI20 subia 0,34% e encontrava-se nos 5.579,57 pontos.

À mesma hora, seis "papéis" subiam, nove baixavam e quatro mantinham o seu valor.

A liderar as subidas estava a Jerónimo Martins, que crescia 1,00% para 20,21 euros, seguindo-se a EDP e a Greenvolt, com 0,50% para 4,86 euros e 0,48% para 6,28 euros, respetivamente.

A valorizar estavam ainda a Navigator (+0,42% para 3,36 euros), Sonae (+0,40% para 1,01 euros) e NOS (+0,29% para 3,42 euros).

O BCP era o que mais descia, baixando 0,64% desde a abertura e estando nos 0,14 euros, sendo seguido por CTT (-0,55% para 4,53 euros), Mota-Engil (-0,39% para 1,27 euros) e Novabase (-0,39% para 5,10 euros).

Com desvalorizações semelhantes estavam Ibersol (-0,38% para 5,18 euros), Galp (-0,37% para 8,58%), EDP Renováveis (-0,37% para 21,66 euros) e Corticeira Amorim (-0,36% para 11,04 euros).

No vermelho estavam ainda a Ramada, que desceu 0,28% para 7,00 euros.

Semapa, REN, Altri e Pharol mantinham-se nos 11,72 euros, 2,54 euros, 5,60 euros e 0,08 euros, respetivamente.

Na terça-feira, o PSI20 encerrou a ganhar 0,47%, para 5.560,79 pontos, seguindo a tendência positiva das bolsas europeias.

As principais bolsas europeias abriram hoje com tendência mista, seguindo os resultados das sessões de Wall Street e dos mercados asiáticos.

O desempenho misto de Wall Street na terça-feira, sessão em que o Dow Jones subiu 0,26%, o S&P500 caiu 0,1% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,56%, terá influenciado o início do dia, com os investidores ainda cautelosos com a evolução da pandemia da covid-19 e com os efeitos da variante Ómicron.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se a 1,1289 dólares, contra 1,1320 dólares na terça-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,19 dólares, contra 78,94 dólares na sessão anterior e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, Ómicron, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.