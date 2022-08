Bolsa de Nova Iorque prolonga perdas, após forte queda na sessão anterior

© Spencer Platt/Getty Images/AFP

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira no 'vermelho', após a forte queda de sexta-feira, na sequência de declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), que defendeu a continuação da política monetária restritiva para travar a inflação.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,66% para 32.067,02 pontos e o Nasdaq recuava 0,63% para 12.065,87 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,58% e estava em 4.034,21 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em forte baixa, depois da advertência do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, sobre a necessidade de continuar com medidas de política monetária mais agressivas para conter a elevada taxa de inflação registada nos últimos meses nos Estados Unidos.

Num discurso proferido no início da reunião de Jackson Hole, Powell disse também que essa luta contra a inflação iria afetar famílias e empresas, mas considerou que renunciar a repor a estabilidade de preços seria mais prejudicial para a economia.

Poucas horas após estas declarações, o Dow Jones terminava a sessão a cair 3,03%, o Nasdaq 3,94% e o S&P 500 perdeu 3,37%.

O sentimento negativo mantém-se, esta segunda-feira, com os investidores a anteciparem novas subidas das taxas de juro.

Até agora, os mercados esperavam que a Fed reduzisse a dimensão dos aumentos das taxas de juro na reunião de setembro, mas as afirmações de Powell contrariaram essa expectativa.

Entre as 30 empresas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Chevron (0,75%) e as perdas da Dow (-2,81%) e da Travelers (-1,95%).