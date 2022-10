Bolsa de Nova Iorque segue em alta com ações do Twitter suspensas

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, com as ações do Twitter suspensas devido à venda da plataforma ao empresário Elon Musk.

Às 15.05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,12% para 32.390,45 pontos e o Nasdaq avançava 0,63% para 10.862,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,70% e estava em 3.833,43 pontos.

As ações do Twitter foram suspensas pela bolsa de Nova Iorque, que informou que a compra da plataforma estava "registada", um caso que se arrastou por mais de sete meses.

O preço das ações ficou bloqueado em 53,70 dólares, próximo do valor proposto por Elon Musk para a aquisição, que era de 54,20 dólares.

No índice Dow Jones, a Apple destacava-se nas subidas, avançando 4,25%, após a empresa ter anunciado lucros de 100 mil milhões de dólares no seu ano fiscal de 2022, que terminou em 30 de setembro, um crescimento homólogo de 5,4%.

Este desempenho permitiu aos acionistas receberem um dividendo de 6,15 dólares por ação, quando tinham recebido 5,67 há um ano.

A petrolífera Chevron também faz parte das 30 cotadas que integram o Dow Jones e subia 2,18% depois de ter divulgado que no terceiro trimestre o seu lucro aumentou para 11.231 milhões de dólares (11.204 milhões de euros), mais 83,8% do que no mesmo período de 2021.