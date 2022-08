Bolsa de Nova Iorque segue em baixa com Dow Jones a perder 0,30%

Bolsa de Nova Iorque abre a descer © Spencer Platt/AFP

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quinta-feira em baixa no começo da sessão, com os investidores a avaliarem os últimos dados económicos divulgados e a evolução das taxas de juro.

Às 15.04 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,30% para 33.879,56 pontos e o Nasdaq recuava 0,41% para 12.885,03 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,14% para 4.267,91 pontos.

Antes do encerramento da bolsa de Nova Iorque, a Reserva Federal (Fed) norte-americana divulgou na quarta-feira as atas da sua reunião de julho, indicando que os membros do comité de política monetária reconheceram que poderá ser adequado travar o ritmo de subida das taxas de juro, após dois aumentos consecutivos de 75 pontos base.

Nas últimas semanas, os índices da bolsa nova-iorquina têm registado alguns avanços, reagindo aos sinais de abrandamento da inflação, na expectativa de uma política monetária menos agressiva da parte do banco central. Desde o início do ano, a Fed já aprovou quatro subidas das taxas de juro.

Na quarta-feira, foi também anunciado que as vendas do comércio retalhista dos Estados Unidos ficaram estáveis em julho, em relação a junho, quando se esperava uma ligeira progressão de 0,1%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se os ganhos da Cisco (6,22%), que na quarta-feira anunciou resultados positivos, e da Chevron (1,46%), enquanto as maiores perdas eram as da Walgreens Boots(-5,73%) e da Verizon (-2,67%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 89,74 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a dez anos estava em 2,85%.