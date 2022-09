Bolsa de Wall Street negoceia positiva mas ambiente de incerteza paira nos mercados

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa nova-iorquina estava esta quarta-feira a negociar em alta ligeira, embora a incerteza domine os mercados depois da divulgação do índice de preços na produção e da inflação em agosto, anunciada na terça-feira.

Pelas 14:45 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,34% para 31.207,27 pontos, enquanto o Standard & Poor's ganhava 0,31% para 3.944,81 pontos e o tecnológico Nasdaq valorizava-se 0,41% para 11.678,50 pontos.

Na terça-feira, o mercado de Wall Street encerrou em forte baixa, com o Dow Jones, o principal indicador, a cair quase 4%, após ter sido divulgado que a taxa de inflação em agosto nos Estados Unidos tinha caído menos que o esperado.

O índice Dow Jones Industrial recuou para 31.104,97 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 4,32%, para 3.932,69 pontos e o Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, quebrou 5,16% para 11.633,57 pontos.

Os preços na produção, por sua vez, caíram 0,1% em agosto, face ao mês anterior, segundo a agência financeira Bloomberg, e registaram um aumento anual de 8,7%, sendo que excluindo os alimentos e a energia subiram 0,4% em relação a julho, acima do esperado pelo mercado (0,3%) e apresentaram um aumento anual de 7,3%, contra o consenso dos analistas de 7,1%.

Na terça-feira, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que os preços no consumidor nos Estados Unidos em agosto mostravam que tinha havido "progressos na redução da inflação".

"No geral, os preços permaneceram relativamente estáveis no país nos últimos dois meses", disse o líder norte-americano, adiantando que esta era uma "boa notícia para as famílias".

No entanto, os mercados estão a mostrar "alguma desconfiança" e esperam que a Reserva Federal prossiga a escalada das taxas de juro de referência no final de setembro, segundo a Bloomberg.