Bolsa portuguesa fecha com ganhos e BCP sobe mais de 7%

© AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

08 Março, 2022 • 17:49

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em alta, com o índice PSI20 a subir 1,39% para 5.468,64 pontos, com o BCP em destaque nos ganhos ao avançar 7,33%.

Das 19 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 14 ficaram em baixa, quatro em alta e uma inalterada. O BCP subiu 7,33% para 0,14 euros.

Nas descidas, a Jerónimo Martins liderou e caiu 2,93% para 18,70 euros.

Nas maiores subidas, a Greenvolt subiu 5,34% para 6,11 euros, a EDP Renováveis 3,95% para 22,62 euros, a Mota-Engil 3,01% para 1,23 euros e a EDP 2,82% para 4,27 euros.

Entre as cotadas que registaram subidas mais moderadas, a Sonae SGPS avançou 1,90% para 0,94 euros, a NOS somou 1,82% para 3,36 euros e a Semapa subiu 1,30% para 10,90 euros.

Nas descidas, a Corticeira Amorim caiu 0,96% para 9,29 euros, a Navigator perdeu 0,81% para 2,95 euros e a Novabase cedeu 0,60% para 4,99 euros. A Galp ficou inalterada em 11,49 euros.

As principais bolsas europeias terminaram com rumos divergentes. Madrid subiu 1,82%, Milão 0,79% e Londres 0,07%, com as empresas energéticas e os bancos a apoiarem os ganhos, mas Paris perdeu 0,32% e Frankfurt 0,02%.