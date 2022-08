Bolsas europeias abrem em baixa e Lisboa segue a tendência

© AFP

As perdas oscilavam entre os 0,33% de Madrid (IBEX 35) e Paris (CAC 40) e os 0,54% de Milão (FTSE MIB). Frankfurt (DAX) cedia 0,46% na abertura e Londres (FTSE 100) 0,37%.

O índice europeu STXX 600 deslizava 0,35%.

Enquanto isso, o PSI, o principal índice de bolsa portuguesa seguia a perder 0,34%, para 6.248,42 pontos, depois de ter iniciado a sessão a ceder 0,20% e de, na segunda-feira, ter encerrado com ganhos ligeiros de 0,09%, em contraciclo com a Europa.

Os mercados acionistas norte-americanos encerraram na segunda-feira em forte baixa, com os investidores a manifestarem preocupação com a possibilidade de a Reserva Federal (Fed) manter a sua política agressiva de aumento das taxas de juro e com o seu impacto na economia.

O índice industrial Dow Jones caiu 1,91%, para 33.063,61 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq derrapou 2,55%, para 12.381,57 pontos.

As perdas da véspera foram replicadas pelos mercados asiáticos hoje, com o Nikkei, principal índice da bolsa de Tóquio, a ceder 1,19%.

Na segunda-feira, o euro negociou abaixo do dólar, atingindo o nível mais baixo desde 2002, quando começou a circular.

Às 18:00 (hora de Lisboa) de segunda-feira, o euro negociava a 0,99330 dólares, quando na sexta-feira seguia a 1,0034.

O dólar tem vindo a reforçar-se devido à aversão ao risco e ao endurecimento da política monetária da Fed, que iniciou há meses uma subida das suas taxas de juro e deverá continuar a subi-las, o que torna os investimentos em dólares mais atrativos.

O preço do barril de Brent para entrega em outubro encerrou na segunda-feira em baixa de 0,28%, para 96,46 dólares.

Os receios de uma desaceleração económica e o seu impacto na procura por petróleo pesaram mais uma vez sobre o preço do Brent, que caiu apesar do aumento do preço do gás nos dois lados do Atlântico.

Em termos de dados económicos no dia de hoje, serão conhecidos os indicadores de atividade económica na Alemanha e a OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico divulga estatísticas do comércio internacional de mercadorias do G20 (grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia).