Bolsas europeias em alta, a seguir a tendência de Wall Street

Às 8h50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,48% para 426,21 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,18%, 0,62% e 0,46%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,33% e 0,26%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, recuava 0,24% para 5.724,25 pontos.

A agenda macroeconómica de hoje limita-se à publicação do índice de confiança dos consumidores do GfK na Alemanha e o índice de confiança do consumidor nos EUA do Conference Board.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,28% para 32.849,74 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0630 dólares, contra 1,0615 dólares na terça-feira, e contra 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,83 dólares, contra 79,99 dólares na terça-feira e o mínimo deste ano, de 76,10 dólares, registado em 13 de dezembro.