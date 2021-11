Bolsas europeias mistas, em sessão sem referèncias macroeconómicas

© AFP

Cerca das 08:35 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,02% para 486,63 pontos.

As bolsas de Londres e Paris avançavam 0,05% e 0,14%, enquanto, em sentido contrário, as bolsas de Frankfurt, Madrid e Milão desciam 0,02%, 0,61% e 0,10%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:35, o principal índice, o PSI20, a recuar 0,14% para 5.736,21 pontos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,50% para 36.100,31 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1% para 15.860,96 pontos. contra o atual máximo, de 15.982,36 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1448 dólares, contra 1,1445 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 81,66 dólares, contra 82,77 pontos na sexta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares), mas os especialistas não excluem que possa atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.

O 'ouro negro' tem vindo a subir recentemente devido à possibilidade de a procura aumentar a um ritmo mais rápido do que o nível da oferta nos próximos meses.

As economias em todo o mundo estão a aumentar o consumo de energia na sequência da queda da procura devido à pandemia.