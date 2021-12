Bolsas europeias no "verde" encorajadas por resultados de Wall Street

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Dezembro, 2021 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram hoje no "verde", com subidas nos principais índices, encorajados pela subida da maioria das principais ações e pelos máximos atingidos na sessão de segunda-feira em Wall Street.

Cerca das 8h40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,28% para 486,86 pontos.

As bolsas de Madrid e Milão cresciam ambas 0,47%, para 8.662,60 pontos e 27.360,40 pontos, respetivamente.

Da mesma forma, também o índice de Frankfurt subia 0,25%, para 15.875,42 pontos, seguindo-se Paris, que crescia 0,22% para 7.156,37 pontos.

Lisboa seguia a tendência de abertura, com o principal índice, o PSI20, a crescer 0,87% para 5.583,32 pontos.

As bolsas europeias continuaram a tendência ascendente da abertura com o apoio do novo recorde atingido ontem pelo índice S&P em Wall Street após ter ganho 1,38% e terminado em 4.791,19 pontos (a Dow Jones Industrials avançou 0,98% e a tecnologia Nasdaq, 1,39%).

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se a 1,1320 dólares, contra 1,1317 dólares na segunda-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 78,79 dólares, contra 78,60 dólares na sessão anterior e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, Ómicron, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.