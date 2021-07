Bolsas europeias seguem em alta após decisão do BCE de manter taxas de juro baixas

Bolsa de Frankfurt (Frank Rumpenhorst / dpa / AFP) © AFP

As principais bolsas europeias estão esta sexta-feira em alta, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que espera manter as taxas de juro muito baixas até a inflação atingir os 2%.

Cerca das 8h30 em Lisboa, o Eurostoxx 600 subia 0,51% para 458,84 pontos.

As bolsas de Frankfurt, Paris, Milão e Madrid seguiam em alta de 0,53%, 0,59%, 0,67% e 0,80%, respetivamente.

Londres seguia também em alta de 0,69% e Lisboa avançava 0,38% para 5.034.00 pontos.

Após uma reunião de política monetária, o BCE anunciou na quinta-feira que as suas taxas de juro permanecem inalteradas, em mínimos históricos, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em zero.

As taxas de juro vão permanecer no "nível atual ou mais baixo" até que haja uma convergência da inflação para 2% "muito antes do fim de seu horizonte de projeção", indicou em comunicado o banco central.

O BCE indicou também que aceitará "um período transitório em que a inflação seja moderadamente superior ao objetivo" de 2% a médio prazo, acrescentou.

Nos Estados Unidos, os pedidos de subsídio de desemprego subiram para 419.000 na semana passada, em comparação com 368.000 na semana anterior.

Os investidores estarão hoje atentos à publicação dos dados preliminares do índice PMI industrial, dos serviços e composto, tanto na zona euro como nos EUA, numa altura em que regressam os receios das economias mundiais perderem o pulso da recuperação económica.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o crude de referência na Europa seguia a subir 0,43%, até aos 73,48 dólares.

A bolsa de Nova Iorque encerrou na quinta-feira em alta pela terceira sessão consecutiva, com os investidores satisfeitos com as previsões otimistas das empresas, depois de alguma hesitação na abertura devido aos números do desemprego.

Os resultados definitivos do dia indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,07%, para os 34.823,35 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,36%, para as 14.684,59 unidades, e o alargado S&P500 subiu 0,20%, para as 4.367,48.