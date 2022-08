Fachada do Banco BPI © Sara Costa / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Agosto, 2022 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco BPI reduziu a sua participação qualificada no capital da Conduril de 10,17% para 9,62%, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação foi realizada no dia 9 de agosto, de acordo com a mesma informação publicada pela construtora. Com esta operação, o banco fica a gerir 1.800.000 diretos de voto.

Antes desta operação, o BPI detinha 10,17% de direitos de voto inerentes às ações na Conduril.