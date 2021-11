CEO da Moderna diz que vacinas não são tão eficazes contra Ómicron. Bolsas em queda

Imagem de preparação de uma dose da vacina da Moderna. © EPA/STEPHANIE LECOCQ

Stéphane Bancel, CEO da farmacêutica Moderna, admitiu que a eficácia das vacinas contra a nova variante do coronavírus deverá ser menor do que é face à variante Delta, a que é ainda dominante em todo o mundo. A reação dos mercados não se fez tardar: matérias-primas em queda e bolsas europeias a desvalorizar.

"Não há lugar no mundo, penso, onde [a eficácia] esteja ao mesmo nível ... que tínhamos com a Delta", disse o CEO da Moderna, em entrevista ao Financial Times, citada pela Reuters. "Acho que vai existir uma queda significativa. Não sei dizer quanto porque precisamos de esperar pelos dados. Mas todos os cientistas com quem falei ... dizem "isto não vai ser bom"", acrescentou.

Contactada pela Reuters, a farmacêutica não quis adiantar quando espera que haja dados sobre a eficácia da vacinação contra a Ómicron. Contudo, em declarações anteriores à CNBC, Bancel admitiu que, em cerca de duas semanas, deverá ser possível ter mais dados sobre a eficácia das atuais vacinas contra a nova variante.

A reação dos mercados financeiros não se fez tardar. As bolsas europeias estão no vermelho e as matérias-primas estão também em queda. De acordo com os dados disponibilizados pela Bloomberg no seu site, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desce mais de 2% para negociar na casa dos 71,15 dólares por barril. O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, recua também na casa de 2% para os 67,98 dólares por barril.

Quanto à evolução das bolsas europeias, o londrino Footsie 100 desce 1,35%, o germânico DAX perde 1,48% e o francês recua 1,45%. Em Lisboa, PSI20, mantinha a tendência da abertura e recuava 0,81% para 5.419,13 pontos. Na energia, a Galp Energia perde mais de 2% para negociar nos 8,22 euros por ação.

No retalho, a Sonae e Jerónimo Martins estão no vermelho, com a dona dos supermercados Continente a cair 1,36% para 0,94 euros e a dona do Pingo Doce perde 1,26% para 19,26 euros.