China alivia controlos cambiais para acelerar queda do rublo face ao yuan

A margem pela qual o rublo pode flutuar em relação ao yuan, nas negociações diárias controladas pelo Estado chinês, dobrará para 10%, acima ou abaixo do preço de abertura no respetivo dia, a partir de sexta-feira, anunciou o Sistema de Comércio de Câmbio da China.

O rublo perdeu cerca de 40% do valor, desde que os governos ocidentais cortaram alguns bancos russos do sistema internacional de pagamentos SWIFT em retaliação pela invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro.

O banco central da Rússia foi impedido de usar as suas reservas em moeda estrangeira para defender a taxa de câmbio.

A China evitou juntar-se a outros governos na condenação à invasão e criticou as sanções ocidentais. As empresas chinesas não dão sinal de estarem a reduzir as suas operações na Rússia, mas economistas dizem que provavelmente tentarão tirar proveito da pressão sobre Moscovo para fechar melhores negócios, na aquisição de ativos, por exemplo.

Manter a taxa de câmbio estável exigiria que o banco central da China subsidiasse os compradores russos de produtos chineses, dando-lhes mais yuan pelos seus rublos, face ao valor da moeda russa atualmente determinado pelos mercados.

Esta última mudança permite que as taxas de câmbio chinesas acompanhem as abruptas flutuações diárias do rublo.