CMVM diz estar atenta ao fenómeno GameStop, mas distancia-se por não ter acontecido em Portugal

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) refere que está a acompanhar atentamente o fenómeno dos pequenos investidores do Reddit, que se uniram para 'atacar' os grandes fundos de investimento. Ao Negócios, o regulador afasta-se da situação, notando que a situação decorreu "num contexto não sujeito à sua supervisão", indicando que a CMVM "não dispõe de elementos suficientes que permitam avaliar a legitimidade da conduta das partes envolvidas".

Ainda assim, o regulador refere ao Negócios que "em termos genéricos, os comportamentos individuais observados no mercado podem ser legítimos ainda que coletivamente sejam suscetíveis de aumentar o risco do investimento ou, em função de certas condutas concretas, poderem ser consideradas não aceitáveis e suscetíveis de sancionamento".

Na semana passada, a união de pequenos investidores, reunidos no fórum Wall Street Bets do Reddit, fez as ações da retalhista de jogos GameStop valorizar significativamente, 'derrotando' fundos de investimento milionários.

Ao jornal, a CMVM alerta para a necessidade de literacia no uso de aplicações de retalho, que estiveram em foco no fenómeno dos pequenos investidores.