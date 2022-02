CMVM quer lançar Guia do Emitente, criar grupos de peritos e lançar polo de inovação em 2022

Gabriel Bernardino, presidente da CMVM © RODRIGO ANTUNES/LUSA

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) divulgou esta segunda-feira o Plano Estratégico 2022-2024, bem como as prioridades para 2022. Na linha de atuação do regulador do mercado de capitais, destaca-se o desenvolvimento de um novo site, que só estará operacional em 2023, o lançamento do "Guia do Emitente" e a criação de grupos de peritos externos. O regulador pretende avançar, ainda, com um polo de inovação.

Em conferência de imprensa, o presidente do conselho de administração da CMVM, Gabriel Bernardino, explicou que quer que o regulador seja um "catalisador de mudança e inovação", contribuindo para um mercado "mais desenvolvido e sustentável". Isto, tendo em conta a recuperação económica pós-covid-19, bem como os desafios inerentes à inovação tecnológica, à promoção de finanças sustentáveis.

Nesse sentido, o primeiro desafio elencado por Bernardino é a criação de um novo site da CMVM. O desenvolvimento da plataforma começa este ano, mas o site só estará operacional em 2023. Não obstante, o regulador quer lançar já em 2022 o "Guia do Emitente", um portal online dedicado a apoiar as empresas no acesso ao mercado de capitais.

O portal "pretende reunir toda a informação num sítio, com linguagem estratificada". Segundo Gabriel Bernardino, o Guia do Emitente estará muito vocacionado para as pequenas e médias empresas (PME), servindo de "base" para o Roteiro Nacional de Financiamento em Mercado - um outro objetivo para 2022. A CMVM pretende ir "ao encontro das empresas, em todo o país", que tenham interesse no mercado de capitais. Ou seja, este roteiro consistirá em reuniões e encontros com empresários e empresas de pequena ou média dimensão para apresentar e discutir o mercado de capitais.

Em linha com a ambição de inovar, a CMVM promete lançar este ano o "CMVM INOV". Trata-se de um polo de inovação no mercado de capitais, cujo objetivo é ser "a face visível da inovação" para projetos de novos empreendedores, comportando-se como um ponto de contacto, informação. A ideia -explicou Gabriel Bernardino - é dar um contributo no âmbito de projetos que liguem o mercado de capitais ao big data ou à blockchain, por exemplo.

Outra ambição da CMVM para 2022 é começar a criar grupos de peritos externos para apoiar o trabalho do regulador. A ideia, segundo o presidente da CMVM, passa por melhorar a monitorização das tendências de inovação e promover iniciativas de reflexão e consulta.

Estas três medidas estarão em linha com o objetivo da CMVM de "adotar uma atitude positiva face à inovação financeira", apoiando a transição para uma economia mais sustentável.

Em 2022, o organismo pretende alavancar a presença da CMVM nas redes sociais, reforçando alertas sobre riscos e oportunidades do mercado de capitais. Uma das linhas de ação é "fomentar o investimento e a poupança de longo prazo".

Lançar o relatório do investidor é outro objetivo para este ano. A CMVM quer começar a publicar informação sobre os aspetos mais relevantes sobre a relação dos investidores com mercado e com a CMVM.

O ano de 2022 para CMVM deverá ser um momento de promoção da aprovação do novo regime da gestão de ativos, que continua por implementar. Reforçar o foco na supervisão com foco na prevenção do branqueamento de capitais e na avaliação de idoneidades é outro objetivo do regulador, em linha com o compromisso de "disponibilizar informação estandardizadas, clara e precisa" sobre custos, riscos e retornos dos instrumentos financeiros para os investidores.

O plano da CMVM para 2022 passa por melhorar internamente. Este regulador vai implementar um plano de formação e ajustar a política de recrutamento aos perfis e competências, sobretudo nas áreas tecnológicas, bem como em áreas ligadas à sustentabilidade e inovação financeira.

Em simultâneo, a CMVM promete "reforçar o número de estágios". Além disso, o regulador quer implementar medidas da "Bolsa de Ideias CMVM", que visa selecionar todos os anos propostas dos trabalhos do regulador para melhorar o funcionamento da organização.

Neste aspeto dos recursos humanos, Gabriel Bernardino admitiu que seria melhor ter "mais recursos financeiros" para os recursos humanos.

Implementar um programa de verificação da qualidade da informação recebida pelos operadores e dedicar a conferência anual da CMVM à poupança de longo prazo, através do mercado de capitais, é outro objetivo para 2022.

Até 2024, a administração de Gabriel Bernardino compromete-se a continuar a divulgar ao mercado as melhores práticas observadas no mercado nacional em matéria de sustentabilidade e efetuar recomendações em linha com os desenvolvimentos a nível europeu.