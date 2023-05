Consumo mundial de petróleo vai subir 1,4% em 2023

© Unsplash

Dinheiro Vivo 17 Maio, 2023 • 12:34

A EIA - Energy Information Administration dos EUA prevê que o consumo de petróleo a nível mundial irá aumentar 1,4% em 2023, depois de um crescimento de 2,4% no ano passado. A produção irá acompanhar este incremento da procura, estimando a agência uma subida de 1,5%, após um crescimento de 4,4% em 2022.

Já no que toca ao gás natural, o mercado aguarda uma ligeira diminuição dos preços para valores na ordem dos 47 USD/MWh para o segundo trimestre de 2023, representado uma redução média de 17 %, face aos primeiros três meses deste ano, adianta o Boletim de Commodities divulgado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O comportamento dos futuros do carvão permite antever uma redução média da cotação em 11%, para o segundo trimestre de 2023, com um valor médio de 132 USD/ton. Para o resto ado ano, a cotação dos futuros prevê uma estabilização do preço médio desta commodity nos 132 USD/ton.

O futuros dos preços das licenças de CO2 apresentam perspetivas de subida, situando-se em torno dos 103 EUR/ton no início de 2024, representando uma subida média de 10%, face aos valores no primeiro trimestre de 2023.