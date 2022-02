Preço da farinha de trigo em alta bate recorde no mercado europeu

Produção de trigo © FETHI BELAID/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Fevereiro, 2022 • 07:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço da farinha de trigo fechou quinta-feira num nível recorde no mercado europeu, com uma cotação de 316,50 euros a tonelada, na Euronext, indicaram analistas à AFP.

"É um máximo histórico, efetivamente", indicou Michel Portier, do gabinete Agritel, no final de um dia durante o qual as cotações do trigo e do milho, dos quais a Ucrânia é respetivamente o quinto e o quarto exportador mundial, subiram acentuadamente desde a abertura, depois do início da invasão russa da Ucrânia.

A Federação Russa lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.