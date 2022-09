Cotação do barril Brent baixa 1,53% para 90,59 dólares

© (Photo by Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,53%, para os 90,59 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,41 dólares abaixo dos 92,00 com que fechou as transações na segunda-feira.

A apreciação do dólar, moeda em que se negoceiam os futuros do petróleo, contribuiu para arrefecer as operações no mercado londrino.

No mesmo sentido foram os contributos do receio dos investidores com um arrefecimento económico internacional e a possibilidade de subida da taxa de juro por parte da Reserva Federal.